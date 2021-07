Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 10 de julio de 2021, p. 2

Con timidez, María descubre su brazo izquierdo frente a la enfermera que la vacunará. Tiene tatuada una Santa Muerte.

Con su permiso, tendré que inyectarle en un ojo de la calavera , dice la enfermera algo apenada, como si temiera hacerle daño a la imagen. Adelante , responde María, un piquetito para estar más protegida, pues a mí me cuida ella (la Santa Muerte), pero no hay que jugarle al vivo, por eso también me pongo la vacuna .

En los centros de vacunación de la Ciudad de México, cuando comienzan a llegar los grupos de personas de 40 a 49 años, muchos de ellos lucen tatuajes en sus brazos. En la alcaldía Álvaro Obregón, en pocos minutos, bien puede armarse un catálogo con los modelos que aparecen: por aquí un guerrero azteca, por allá una serpiente o un dragón. (Una muestra de ello se puede apreciar en el reportaje fotográfico de Luis Castillo que se presenta en estás páginas).

Joven, le voy picar entre las plumas de su águila; es del América, ¿verdad? , pregunta la enfermera mientras desinfecta el área donde pondrá la vacuna, con suavidad, pues le preocupa que el alcohol despinte el dibujo.

Mi tatuaje me recuerda que sin pasión nada se puede lograr, por eso me puse la imagen de mi equipo favorito de futbol, para tener siempre presente que hay que dar la batalla, como la que están dando ustedes contra el Covid-19 , responde el joven cuarentón.

La enfermera agradece la respuesta y mira atenta para preguntar a otro tatuado por el significado del pez koi que luce en su brazo izquierdo: Representa el amor y ahora que tendré la vacuna entre sus escamas me hará sentir que se puede vencer cualquier adversidad, si entre todos nos cuidamos , contesta el vacunado.

Así desfilaron aquella tarde ante las jeringas de los voluntarios que ponen las vacunas contra el coronavirus el Che Guevara y la frase revolucionaria que les comparte el portador de ese tatuaje: Podrán morir las personas, pero jamás su ideales. Gracias, muchachos, con esta vacuna están salvando muchas vidas .

También llega quien tiene el escudo puma de la Universidad Nacional Autónoma de México, que asegura: Poco a poco saldremos de esta pinche pandemia que nos ha quitado seres queridos .