Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 9 de julio de 2021, p. 14

Chihuahua, Chih., La defensa del ex gobernador César Duarte Jáquez (2010-16), detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, ha perdido desde entonces los 80 amparos contra el pedido de extradición del gobierno de México y también las 21 órdenes de aprehensión que enfrenta, aquí no hay victorias para el ex gobernador , afirmó el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

Los elementos que conforman la solicitud de extradición y en los que se basó su detención son completamente sólidos, incluso la jueza federal en Miami, Lauren Fleischer Louis, antes de terminar la audiencia del 26 de enero de 2021, estableció que se reunían los requisitos de extradición y que única y exclusivamente faltaba ordenarlo por escrito.

Espinoza Cortés destacó que la defensa del ex mandatario ha perdido todo: amparos, bienes, ranchos y desde luego, la libertad de su cliente, quien se encuentra preso en una cárcel vertical de Miami, en una celda de cuatro por tres metros y sin beneficio alguno.