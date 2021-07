Señalaron que desde mayo pasado, cuando fueron detenidos nuestros compañeros por realizar una protesta pacífica en una caseta de cobro, tenemos a casi un centenar de estudiantes sometidos a un proceso penal que no sólo pone en peligro su libertad, sino su futuro profesional, pues como maestros, uno de los requisitos para ejercer nuestra profesión es no contar con antecedentes penales .

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, quienes permanecen en un plantón permanente frente a Palacio Nacional, informaron en conferencia de prensa que pese a buscar una audiencia tanto en las oficinas de la Presidencia de la República como en otras dependencias, no hemos obtenido ninguna respuesta a nuestra demanda de establecer mesas de diálogo y, principalmente, que se garantice la libertad absoluta a los 95 compañeros que siguen sometidos a proceso penal .

Alumnos de la normal de Mactumactzá, de Chiapas, señalaron que como hijos de campesinos, la mayoría de nosotros tenemos en la normal rural la única oportunidad de acceder a una educación universitaria y poder ejercer una carrera profesional, porque nuestras familias no cuentan con recursos para darnos ningún apoyo, y ahora enfrentamos una nueva escalada de represión contra el normalismo rural, que lleva décadas sobreviviendo a las políticas que buscan su destrucción .