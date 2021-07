A

poco más de tres semanas de la consulta constitucional que ha dado en centrarse en las figuras de los ex ocupantes de Los Pinos que aún viven (con excepción de Luis Echeverría Álvarez, que se encamina a los 100 años de edad), alguna videoteca particular ha vuelto a suministrar material grabado que muestra (a reserva de confirmar la autenticidad de las imágenes y secuencias) a otro de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo de parte del mismo suministrador de un caso anterior, David León Romero, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, pieza destacada del siempre boyante negocio llamado Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y depositario de confianza tanto del propio López Obrador como del hasta ahora intocado Enrique Peña Nieto, facilitador éste de una transición de terciopelo en 2018.

El nuevo video involucra a Martín Jesús López Obrador, en una grabación hecha en 2015 (Morena fue oficialmente fundado en 2014). Al igual que en el caso de Pío, hubo registro encubierto de la entrega de dinero, de las anotaciones de las cantidades proporcionadas en esa ocasión (sugerentes de que eran otorgamientos programados) y de los diálogos correspondientes.

Pío fue captado en un restaurante y Martín en el domicilio particular de León Romero, según se aseguró en Latin Us, el portal de internet conducido por Carlos Loret de Mola y financiado por personajes relacionados con Roberto Madrazo Pintado, ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, candidato presidencial derrotado en 2006 y parte de la corriente política relacionada con Carlos Salinas de Gortari.

A reserva de la reacción mañanera que este viernes dé a conocer el Presidente de la República, tiene hondos significados el momento político de la entrega de este material videográfico al periodista al que AMLO y la mañanera han ido encumbrando, involuntariamente, como principal opositor mediático de la llamada 4T.