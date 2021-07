Tatiana Clouthier, aunque no sea de izquierda, se me hace la persona más indicada y que puede lograr la unidad con los empresarios y pueblo en general.

l presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay tapados para la sucesión en 2024. “Acá no hay eso. Eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que decidirá. Mencionó a seis personajes de su equipo que podrían ser candidatos de Morena. Esta semana planteamos esta pregunta: ¿Por quién votarías?

Tatiana Clouthier sin duda es la mejor para dar batalla y mantener a raya a quien quiera aprovecharse del movimiento y descarrilar la 4T.

Carlos Hernández /Chimalhuacán

Considero que cualquiera de los mencionados llena el perfil. Lo importante es que el designado continúe con el proceso de transformación que nos lleve a lograr el engrandecimiento de México.

Genaro Taddei /Hermosillo

Todos son excelentes mexicanos, pero considero que para ese cargo se requiere más colmillo político, por lo que pienso que pueden ser Tatiana, Ebrard o Claudia.

Fernando Santillán /CDMX

Marcelo Ebrard ha demostrado eficacia para resolver las encomiendas planteadas por la Presidencia. Es un funcionario honesto, con gran capacidad de operación política y con el ánimo de consolidar el proyecto de la 4T.

Odín Montenegro /Edomex

Claudia Sheinbaum tiene el liderazgo, preparación para dirigir el país y una basta experiencia adquirida con base en el esfuerzo.

Bruno Cabrera /Querétaro

El Foro México

Faltaron otros: el Toro Macedonio, Monreal, Noroña, López-Gatell, Pablo Gómez, y un largo etc. Sarcasmo aparte. Considero que aunque lo hizo para hacer notar que la oposición no tiene un posible candidato aún no es tiempo para destapar a su posible sucesor (a), porque la oposición aprovechará para atacar y desprestigiar a quien resulte destapado .

Miguel Ángel Camacho /CDMX

Ya es hora de que este país tenga una presidenta. Sheinbaum es capaz.

Pablo Juárez /Tijuana

La única confiable para dar continuidad a la mejoría de la ciudadanía con honestidad, honradez y transparencia es Claudia Sheinbaum. Los demás no es que no sean honestos, pero me temo que sus visiones son más limitadas o pueden coincidir con la derecha que ya no queremos los millones de pobres: merecemos vivir mejor, sobre todo los adultos mayores en extrema pobreza.

Rosario Rivera Villanueva /CDMX

La verdad todos son muy buenos para ser sucesores de AMLO, pero Tatiana tiene esa fuerza, entrega y carisma par ser la próxima presidenta.

Leónides Aguilar /Los Reyes, Michoacán

Rocío Nahle ha demostrado habilidades de negociación, ante Estados Unidos y otros foros para favorecer a México, queremos saber qué más le puede dar a México.

Patricia Zaragoza /CDMX

