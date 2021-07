Angélica Álvarez

Piden audiencia a Claudia Sheinbaum

Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum: hemos enviado cuatro cartas a audiencias públicas para solicitarle una entrevista y compartir, en el marco de los 25 años de nuestra revista Crónicas y Leyendas Mexicanas, varios proyectos culturales.

Vale decir que entre las propuestas para compartir con su gobierno, tenemos desde exposiciones fotográficas y otras imágenes de nuestro acervo, hasta conferencias sobre la historia y el patrimonio de nuestra ciudad y una coedición conmemorativa del patrimonio religioso del Centro Histórico...

Es importante decir que sólo en la primera carta nos dieron tres números telefónicos para comunicarnos. Ya no hubo más respuesta.

Doctora Sheinbaum, aquí está mi sentir y pensamiento esperando una entrevista y, por supuesto, que reinvente esta ciudad con políticas culturales que abran horizontes donde se incluya a muchos trabajadores y artistas que también hemos creado un enorme patrimonio cultural como un acervo para el asombro y corazón.

Jermán Argueta, director de Crónicas y Leyendas Mexicanas

Pide ayuda para recibir pensión de Bienestar

Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar: a los 65 años de edad comencé trámites en Sedesol/CDMX, mismo año en que se incrementó la edad para hacerse acreedor a este apoyo, y no fui beneficiado en aquel entonces. Actualmente tengo 68 años, y padezco una discapacidad motora por un infarto cerebral múltiple. He vuelto a reiniciar trámites a partir de la disposición del gobierno actual de reducir la edad a 65 años (26/6/21/Estado 09 sección 02 y folio 3161118). En ambos casos he cumplido los requisitos. Me dirijo a usted para solicitar me apoyen y resuelvan mi solicitud de manera positiva.

José Fernando Ayala Real

Invitación

Magnicidio en Haití: causas y perspectivas

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión Magnicidio en Haití: contexto, causas, perspectivas. Contaremos con el profesor Moise Dorce. La cita es hoy a las 17 horas. En vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristáin, Teresa Moreno y Víctor H. Alpízar