Afp

Periódico La Jornada

Viernes 9 de julio de 2021, p. 23

Brasilia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se negó ayer a responder las denuncias que investiga una comisión del Senado sobre posibles irregularidades en la negociación de vacunas anti-Covid por parte de su gobierno: me cago en la CPI , lanzó el mandatario. ¿Saben cuál es mi respuesta? Me cago, me cago en la CPI. No voy a responder nada , expresó el mandatario en su transmisión semanal por redes sociales, al aludir a un pedido de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para que responda a las denuncias sobre un intento de sobreprecio en la compra del biológico Covaxin.