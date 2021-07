¿Los niños qué pueden aprender andando en los cerros? No tienen preparación, no hay estudio, no hay nada. Por eso pedimos al gobierno del estado y al Presidente que nos haga una estación militar (cuartel) aquí en los pueblos de El Abrojal o en San Ignacio. Hace tiempo les ofrecimos una galera para que hicieran un cuartel. No pedimos tanto al gobierno: con 20 militares que pusieran sería ideal .

El Presidente presume que todo está bien en Guerrero, bajo control, pero no se da cuenta de la realidad. Para él es cómodo porque está en un palacio, pero nosotros estamos durmiendo en cuevas, en el monte, sin tener qué comer y sin poder sembrar maíz .

También les han robado reses. A un señor le quitaron las 70 cabezas que tenía; también se quieren llevar a las muchachas. La cosa está muy fea .

Señaló que varios de estos pueblos están muy cerca de Zihuatanejo, por ejemplo, La Soledad se encuentra a 10 minutos de la carretera federal que va a Lázaro Cárdenas (Michoacán) y San Ignacio, El Abrojal y Puertecitos se localizan a más de una hora del centro vacacional, “pero nos tienen abandonados.