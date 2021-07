Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no dejará en estado de indefensión a los ciudadanos, frente a las altas tarifas de gas licuado de petróleo (LP), tampoco permitirá que las empresas del sector lo hagan parecer como un demagogo o mentiroso, frente a su compromiso de mantener el precio de los energéticos por abajo de la inflación.

En cuanto al proyecto para crear Gas Bienestar, una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, estatismo o paternalismo , dijo que tendrá vigilancia de la Guardia Nacional, en un esquema similar a la custodia militar para evitar el robo de gasolina (huachicol).

Aseguró que con esta empresa pública habrá garantía en el abasto y supervisión de precios; será un competidor más, por lo cual no se les quitará el mercado a las actuales cinco distribuidoras que controlan todo el mercado del gas .

Una gráfica proyectada durante la conferencia de prensa matutina muestra el incremento del margen de utilidad de las gaseras desde 2017 y el impacto de las tarifas en el índice inflacionario.

Miren, de 13.50 que vende Pemex, (llega) a 20.94 al consumidor, al usuario final y esto no era así... ¿Qué quieren?, ¿la libertad del zorro en el gallinero?, esa ya no hay, esa ya no, no vamos a dejar en estado de indefensión a la gente , advirtió.

El incremento está perjudicando a la economía popular y, además, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso .

Por tanto, se buscará una mayor competencia, porque no es posible que la gente de bajos recursos esté pagando hasta 600 pesos por un cilindro de 20 (kilos). Además, dijo, veremos qué hacemos en favor de quienes tienen gas estacionario, posiblemente fortalecer la estructura para el gas natural.