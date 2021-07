Michoacán es un estado con muchos migrantes. Se dice que en Estados Unidos hay más de 4 millones y medio de michoacanos. Me sorprende que tengo tíos que están allá, a quienes no veo desde hace más de 30 años, o que mi abuelo tenga una hija a la que no ha visto desde hace más de 50 años , indicó.

Escribir sobre esa realidad no fue difícil, porque está en mi familia. Trato de escribir sobre situaciones y problemáticas que me son muy cercanas y que detonan en mí, desde el arte, esa posibilidad de tener otras lecturas de la vida.

El también narrador, nacido en Uruapan, en 1985, aclara que para este libro se concentró en poemas cortos que retrataran esa arista de su realidad y la de otras personas.