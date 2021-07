Merry Macmasters

El arte nos permite gritar por medio de diferentes voces y consignas, además de exigir respeto, considera Alejandra Atrisco (Ciudad Nezahualcóyotl, 1991), mejor conocida como Ale Bixablú o, simplemente, Bixablú. La artista urbana participa con un video sobre su trabajo en la cuarta sesión de Foros de lo Analógico a lo Digital en la plataforma virtual del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Esta socióloga y artista –estudió en el FARO de Oriente– desarrolla la ilustración monumental , ya que cuando era pequeña le gustaba representar sus ideas en una hoja de papel. Después, conocer a personas que hacían grafiti le ayudó para experimentar con el aerosol y llevar sus dibujos a los muros.

Admiradora de la corriente impresionista y de Vincent van Gogh, para Bixablú su modo de proceder tiene una fusión de realismo con la ilustración más simple. El delineo o el plano en sí de alguna manera han hecho que mi trabajo destaque dentro de una línea temática o narrativa, que suelo enfocar en la saturación de colores el simbolismo de lo prehispánico o la cuestión onírica de la experimentación visual .

Respecto de sus técnicas favoritas, dice: “Los materiales que utilizo como base de mis murales son pintura en aerosol y vinílica. También me gusta la acuarela, material muy noble que permite jugar y desarrollar diferentes veladuras y técnicas. Sin embargo, mi trabajo monumental está más enfocado en la experimentación de materiales que perduren en el medio ambiente alrededor de 10 o 20 años, lo que puede durar un mural intacto en las calles.