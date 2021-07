“Nos piden ideas, una doctrina, pronósticos –me ha dicho el Che Guevara–. Pero se olvidan de que somos una revolución de contragolpe”, escribe Sartre en 1960 después de entrevistarse con el entonces presidente del Banco Nacional de Cuba. Quería decir, añade el escritor, que la isla no dirige el juego; en las relaciones con Estados Unidos, las medidas tomadas por los jefes revolucionarios son siempre réplicas. Igual que en la temporada ciclónica y en la pandemia.

Pero en esos encuentros se revelaron otros efectos menos conocidos de esa guerra. El bloqueo no es una ley, sino muchas. Si mañana el Congreso de Estados Unidos decide levantarlo, los empresarios de ese país podrían seguir sintiendo temor de involucrarse en el mercado cubano por los riesgos legales, los costos económicos y la escasa comprensión de las regulaciones, que tienen impacto dentro y fuera de las fronteras estadunidenses.

Thomas Donohue, quien fue el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos hasta hace poco, declaró en aquellas conversaciones de 2016 que los efectos del bloqueo, aun después del levantamiento de las sanciones, podrían perdurar por al menos 20 años más. Andrea Gacki, funcionaria de alto rango del Departamento del Tesoro de la administración Obama, admitió no saber cuál era específicamente la cláusula legal que le impide a Cuba utilizar el dólar en transacciones internacionales, pero eso no quería decir que no existiera. Acto seguido, el entonces subsecretario adjunto para América del Sur y Cuba, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Alex Lee, admitió: La realidad es que estamos muy atascados con el embargo... Averiguar lo que podemos hacer es como armar un cubo de Rubik .