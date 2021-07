Por ello, demandaron al Presidente, que nos dé una respuesta, porque somos campesinos e indígenas que alimentamos a este país produciendo maíz, frijol, café y muchas cosas más, y el trato que nos dan es que meten a nuestros hijos en prisión y ni siquiera se dignan a hablar con nosotros. Queremos que tengan verdadera libertad y no este engaño de tener que ir a firmar a la cárcel cada 30 días .

Alumnos de Mactumactzá destacaron que tomamos la decisión de trasladarnos hasta la Ciudad de México porque en Chiapas se quiere imponer una política de oídos sordos, y lo que pedimos es que nos escuchen y que se cumpla la promesa de dialogar con los estudiantes .

Aseguraron que los normalistas no nos manifestamos sin causa, pedir un examen escrito no es por capricho, muchos compañeros no tienen acceso a Internet y viven en comunidades muy remotas y, además, aisladas, por eso la demanda de un examen de ingreso presencial y por escrito .