Antes ya se habían denunciado diversas irregularidades en el INR, pero no había ocurrido nada hasta ahora que, con motivo del término de cinco años como director de Clemente Ibarra Ponce de León, que ya no presentó su solicitud para relegirse.

Se inscribieron siete personas, de las cuales resultó electo el doctor Carlos Pineda Villaseñor, especialista en Reumatología, quien ayer tomó posesión del cargo.

Sobre los cobros por los servicios de imagen, los entrevistados comentaron que en el INR son ampliamente conocidas estas prácticas y quienes no han estado de acuerdo y han querido oponerse, simplemente los corren o los cambian a otra área. Por eso, la mayoría de los empleados del servicio de Imagen hacen como que no ven .

Señalaron que para cubrirse , Manuel Ponte Romero, jefe de la División de Imagen, con conocimiento de su jefe, Conrado Carballido, subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos, han contratado personal que no cubre los perfiles de médicos o técnicos pero tapaderas de los cobros indebidos, en particular, de los que no ingresan a la caja del instituto.

El 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se establece la exención en el cobro de servicios para todos los pacientes que son atendidos en hospitales federales e institutos nacionales de salud. Desde entonces, las cajas que hasta ese momento recibían los pagos con base en el nivel socioeconómico asignado a cada usuario, debieron haber cerrado. No ocurrió así en el Instituto Nacional de Rehabilitación.