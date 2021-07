Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 8 de julio de 2021, p. 9

El pliego petitorio presentado por pobladores de Aguililla, Michoacán, en las mesas de negociación con autoridades federales y estatales será atendido, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre esta región de la Tierra Caliente, donde se han denunciado frecuentes enfrentamientos entre grupos de la delincuencia, exhortó a actuar de manera responsable y no hacerse daño. Y no es nada más daño a la población civil, es daño también entre los integrantes de las bandas. No queremos nosotros que nadie sufra; no se resuelve nada con eso, con los enfrentamientos, con la confrontación. Vamos a que haya entendimiento, que haya paz , pidió.

Detalló que en la reunión de esta semana con una comisión de senadores de Estados Unidos, dialogó sobre acciones para evitar el tráfico de fentanilo y apuntó que ahora la Marina está a cargo de los puertos del Pacífico, que es por donde están entrando drogas químicas, sobre todo lo que tiene que ver con el fentanilo, y esos puertos estaban prácticamente tomados .