Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 8 de julio de 2021, p. 7

Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuaron este miércoles el plantón frente a las oficinas centrales del organismo, sobre Paseo de la Reforma, en demanda de que un funcionario de la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador atienda su requerimiento de solución al pago de sus pensiones por concepto de cesantía y vejez, que acumularon durante al menos 27 años de trabajo.

En entrevista, Ángel Palestino Vilchis, médico y vocero de la Alianza Nacional de Jubilados y Pensionados del IMSS (JubIMSS), afirmó que mantendrán el plantón hasta en tanto un funcionario de la Presidencia de la República nos atienda para exponer directamente nuestra problemática, sin sesgos, y nos den una solución de fondo .

Respecto a la convocatoria por parte de la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión el día de ayer, indicó que no se les notificó de las condiciones y el lugar para llevar a cabo el encuentro, que se supone sería a las 6 de la tarde, pero no se acercaron .

No obstante, afirmó que están en toda la disposición de dialogar; no estamos cerrados, pero no queremos repetir la historia que ya se dio en cuatro ocasiones, en las que la SG vaya a mal informar al Presidente que queremos dos pensiones. Eso es mentira .