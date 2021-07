Martín Hernández Alcántara

Puebla, Pue., El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, denunció que los integrantes del patronato defenestrado de la Universidad de las Américas (UDLAP) intentaron sobornarlo para que avalara transacciones ilegales con el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, que es dueña de la institución educativa, como el traslado de sus fondos a paraísos fiscales como Barbados.

El mandatario estatal afirmó que rechazó los ofrecimientos ilegales del extinto patronato de la UDLAP, y advirtió que no habrá ningún acuerdo de su administración que no pase por el retorno de la fortuna de 750 millones de dólares del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins a Puebla. Yo no hago desmadres, ni hago chingaderas, quienes los hacen son ellos , aseveró el titular del Poder Ejecutivo poblano.

Destacó que la iniciativa privada que critica al gobierno de uso excesivo de la fuerza pública siempre ha estado al tanto de las transacciones ilegales que sacaron de Puebla 750 millones de dólares de la fundación para colocarlos en paraísos fiscales, a fin de sacarles provecho personal y traicionar la última voluntad del dueño de esa fortuna: William O’ Jenkins, quien determinó que el dinero fuera usado para la UDLAP y obras de beneficio social.