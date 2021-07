Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

De cara a la consulta de revocación de mandato a que se someterá en marzo del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la oposición: Desde ahora convoco a mis adversarios (a) que, así como se agruparon la pasada elección con todo y sus medios, ahora de nuevo .

En tanto, sobre a la consulta ciudadana para preguntar a la población si está de acuerdo con enjuiciar a ex presidentes, subrayó que se debe mantener una vía para que el mandatario en turno no se sienta absoluto, por eso mandé la iniciativa .

Reiteró que no participará en el proceso porque hay que ver hacia adelante , pero sostuvo que es inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto sólo jurídico, es condenar a malos gobiernos y ayudar a la no repetición .

Aunque es un mecanismo avalado por los tres poderes de la Unión, y del cual corresponde al Instituto Nacional Electoral su ejecución, sostuvo que hay grupos de intereses creados que no quieren que se cuestionen estos casos, mientras a muchos medios de comunicación estos temas no les importan .

Durante más de tres décadas no se hablaba en México de corrupción; es más, y hay que repetirlo hasta el cansancio, la corrupción no estaba considerada un delito porque modificaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave , agregó.

Independientemente de si se llega al porcentaje, es un ejercicio democrático de primer orden . Ponderó que se trata de un procedimiento muy importante que se debe ir mejorando, pero aclaró que no es un asunto de mala fe o de venganza.

En su conferencia de prensa de ayer mostró, además, una encuesta internacional en la que él aparece como el presidente con mayor aceptación, con 66 por ciento, arriba de los de Estados Unidos, Canadá, Japón, India o Alemania.