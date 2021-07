T

ras el anuncio presidencial de ayer no faltará el cretino que grite vamos directo al comunismo , porque el sistema de libre empresa ha sido violentado por la decisión gubernamental de crear un consorcio público denominado Gas Bienestar, porque injustificadamente ha estado aumentando el precio (de ese combustible) en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no se incremente por encima de la inflación , según declaró Andrés Manuel López Obrador. Se trata, dijo, de proteger a la economía popular.

En la mañanera de ayer el mandatario hizo el anuncio, tras detallar que son cinco grandes empresas las que distribuyen casi 50 por ciento del gas licuado de petróleo (LP) en el país y se quedan con márgenes de utilidad muy altos. Petróleos Mexicanos vende a un precio y ellos lo (re) venden al consumidor a un precio muy elevado , mientras la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirma, por su hubiera duda, que es un cero a la izquierda .

Ante tal panorama, el presidente López Obrador explicó que mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia, porque no hay .

En efecto, mes tras mes han ido aumentando, y muy fuerte, los precios del gas LP, el de mayor consumo en el país, y la intención de la nueva empresa pública es contrarrestar el brutal golpe que las gaseras privadas dan a la economía popular. Además, no hay ley que impida la participación gubernamental; por el contrario, la Constitución mandata que la rectoría es del Estado.