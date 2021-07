T

iene sentido que Pemex venda gas doméstico ante la resistencia de los proveedores privados, quienes se niegan a bajar el precio. Culpan al mercado internacional, pero también es cierto que no quieren sacrificar sus utilidades. Ya suministra gasolina, diésel y diversos petrolíferos, tiene la estructura necesaria para entrar al negocio del gas. Si las compañías privadas internacionales y del país invadieron el mercado nacional de la gasolina y el diésel, ¿por qué no ha de seguirse ahora un camino inverso? Ya comenzaron a escucharse las protestas. Pemex tiene enfrente al poderoso cártel gasero que tratará de ponerle piedras en el camino. Por cierto, ¿la Comisión Federal de Competencia Económica qué papel juega en este negocio? Gas Bienestar se denominará la nueva empresa, según anunció el presidente López Obrador. Pemex se desempeña en el mercado de gas LP como importador del combustible y comercializador de los grandes distribuidores, pero no ha atendido directamente a los consumidores.

Iberdrola

La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que impute a Iberdrola Renovables, CaixaBank y Repsol como personas jurídicas en los respectivos expedientes de espionaje relacionados con Cenyt, empresa vinculada al ex comisario de policía José Villarejo. Isidro Fainé, ex presidente de CaixaBank, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, están ya personalmente imputados en la causa. Según han confirmado a la agencia Efe fuentes jurídicas, Anticorrupción ha remitido al juez sendos escritos fundamentando la imputación de las tres empresas por su relación con Villarejo. En el caso de Iberdrola, se trata de si la compañía eléctrica contrató los servicios del ex comisario para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez. Por lo que respecta a Repsol y CaixaBank, los expedientes se refieren al presunto espionaje que ambas habrían encargado a Cenyt para investigar a Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, por su relación con Pemex. Es un entramado muy complicado y alcanza a funcionarios de la petrolera mexicana de gobiernos anteriores. Es de esperar que las autoridades de nuestro país den a conocer que ya están investigando el asunto. Iberdrola, cuyo jefe es José Ignacio Sánchez Galán, es la empresa que se resiste a acatar, junto con otras, la nueva legislacion sobre electricidad.