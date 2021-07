Empresa pública, solución para regular mercado interno, dice

I

ncidir en los procesos económicos, financieros y comerciales del mercado nacional es una prioridad del gobierno de México; excelente noticia, aún para la izquierda insatisfecha con los avances de la Cuarta Transformación (4T), el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear empresas públicas para romper con la inercia, el abuso y la codicia de comerciantes acostumbrados a recurrir a extremos impensables para lograr sus propósitos aviesos: continuar lucrando con la necesidad del pueblo.

Parece fantástico despertar a la realidad, después de larga pesadilla, y encontrar que la mejor manera de aprovechar los escombros del proyecto fallido es la construcción de cimientos sólidos para levantar el nuevo edificio nacional.

¡A trabajar al unísono, mexicanos; tenemos rumbo, liderazgo y grandeza y, sobre todo, el compromiso de cumplir con una patria grande por su origen y destino!

Daniel Moctezuma Jiménez

Agradecen a reportero por su trabajo a favor de adultos mayores

Jared Laureles: gracias por voltear a vernos, escucharnos y ser sensible a nuestras peticiones y por acompañarnos en todos nuestros esfuerzos.

Los adultos mayores empacadores voluntarios por este conducto queremos hacerle patente nuestro agradecimiento. Ahora que se vislumbra que cuando las condiciones sean propicias, podremos retomar nuestra actividad y fuente de ingresos.

Grupo Adultos Mayores Empacadores Voluntarios. Movimiento Adultos Mayores México. Carlos Ezcurdia

Solicita apoyo para obtener pensión del Bienestar

Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar: Tengo actualmente 68 años y 9 meses. El 15 de diciembre de 2020 inicié mi trámite para recibir la pensión del adulto mayor en la ciudad de Cuautla, Morelos. Cumplí con todos los requisitos que se me solicitaron. A siete meses del inicio de mi trámite no he recibido respuesta. Me dirijo a usted para solicitar se me apoye y resuelva mi solicitud positivamente.

Mi correo y teléfonos los tiene (confirmados el pasado 18 de junio) la Secretaría del Bienestar Cuautla. Teléfono: 55-4364-8711.