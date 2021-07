▲ La diputada Meritxel Serret, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la ex consejera Dolors Bassa se reunieron nuevamente en Bélgica cuatro años después de la fallida declaración de independencia de Cataluña. Foto Europa Press