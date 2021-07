Ap

Jueves 8 de julio de 2021

Los Ángeles. El abogado de oficio de Britney Spears presentó documentos para renunciar al caso de tutela de la intérprete, la más reciente de varias acciones de ese tipo que han surgido a raíz de las críticas que ésta hizo en los tribunales sobre el acuerdo legal que controla su dinero y sus asuntos personales.

En los documentos que presentó al tribunal superior de Los Ángeles, Samuel Ingham III solicitó a la corte que asignara a Spears otro defensor y señaló que su renuncia se haría efectiva una vez que esto ocurriera.

Durante el discurso del 23 de junio de la intérprete ante la corte, en el que condenó la curaduría y pidió a la jueza Brenda Penny que pusiera fin a la medida, también criticó a Ingham y dijo que desearía que le permitieran contratar a un abogado de su elección.

La semana pasada, Bessemer Trust, compañía de gestión patrimonial que Spears había solicitado que remplazara a su padre como guardián de sus finanzas, presentó sus propios documentos para retirarse del caso. Señalaba que las circunstancias habían cambiado luego de los comentarios de la cantante.

Durante una audiencia en noviembre, Penny rechazó la solicitud de Spears de remplazar por completo a su padre, pero dijo que éste (James Spears) y Bessemer Trust podían trabajar juntos como cocustodios en el caso.

El lunes, en una carta obtenida por la publicación Deadline, el mánager de años de Britney, Larry Rudolph, también anunció su renuncia, señalando que ella no tenía intención de retomar su carrera luego de una pausa de dos años y medio, dejándolo sin trabajo.

Ingham, veterano abogado especializado en sucesiones, se mantuvo en segundo plano durante años en el caso de tutela, pero se convirtió en un defensor más vocal de Britney a partir del año pasado. Las declaraciones que hizo en la corte de que la intérprete le tenía miedo a su padre y de que no retomaría su carrera mientras él tuviera poder sobre ella significaron una grieta inicial en el presunto consenso entre las partes.

En la audiencia del 23 de junio, Ingham dijo que Britney no le había pedido interponer una moción para terminar la medida, aunque señaló que anticipaba que lo hiciera pronto. En los comentarios sobre Ingham, Spears dijo que no sabía que podía presentar dicha solicitud, y todavía no lo ha hecho.