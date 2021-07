Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 8 de julio de 2021, p. 18

Dos años han pasado desde que Juan Collado Mocelo –el abogado siempre cercano a influyentes grupos priístas y panistas– fue encarcelado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Uno de sus negocios, Libertad Servicios Financieros, sigue siendo el principal operador en el mercado de sociedades populares financieras (sofipo) sin que una investigación fuera de México, que le involucra, ni 36 sanciones por autoridades mexicanas afecten esta preponderancia o el favor que tiene en cuánto al pago de impuestos.

Hasta marzo reciente, Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad) tuvo una participación de 33.7 por ciento en el mercado de sofipo –un tipo de negocio financiero que se ocupa de áreas no atendidas por bancos tradicionales, desde territorios rurales hasta el sector informal– y contó con una base de 2 millones 235 mil clientes, 73 mil más que en marzo del año pasado.

Sin embargo, Libertad ha sido más connotada por pesquisas judiciales. El 7 de junio de 2019 se inició una investigación en México contra Collado y sus socios, luego de que el empresario Sergio Bustamente acusó que, en favor de la sociedad financiera, suplantaron su identidad para la venta de un espacio comercial en Querétaro por 156 millones de pesos. También en Andorra, un microestado reconocido por su baja tributación, se integró un expediente, según ha publicado el diario madrileño El País, el cual refiere diversas estrategias para ocultar y triangular recursos vía la sofipo.