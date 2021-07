Reyes Martínez Torrijos

Jueves 8 de julio de 2021

La desaparición de niños pequeños es el eje y el mayor reto de la novela policiaca La noche de plata, ambientada en Austria, donde surgieron algunos de los peores casos en los años recientes , explica la novelista Elia Barceló. La hice con todo el cuidado para que los lectores y lectoras nunca se sientan cómplices .

La escritora sostuvo que el principal desafío para escribir el texto, publicado en Roca Editorial, fue el tema. Algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo: la desaparición de niños y los crímenes en su contra. Es importante saber que hay que ir con los ojos muy abiertos por la calle. Siempre quise escribir de eso pero no me sentía capaz .

Barceló (Alicante, 1957) menciona que escribe para personas adultas y les doy suficientes detalles para que cada una organice en su mente lo que pudo haber pasado, pero no los llevo a una habitación cerrada a que vean lo que está pasando ahí .

Reconoce que es un tema que disgusta y que la gente sabe que existe pero prefiere no saberlo. Es como los asesinatos de mujeres o la trata de blancas. Todos sabemos que están ahí y que tendríamos que hacer algo, pero a nadie se nos ocurre qué .

Su postura es que hay que poner atención frente a cosas que no son simpáticas ni amables, pero existen, son terribles y hay que hacer algo. Para mí es importante que las cosas que están en el pasado, si valieron la pena, no hay que dejarlas perder. Es muy recurrente en mi obra rescatar la memoria, el pasado, y dar voz a quienes no tienen voz .

La narradora destaca que ya que se dedica a la palabra, pues prestar esa palabra para temas y sujetos que normalmente no aparecen. Por ejemplo, mis dos personajes centrales tienen más de 60 años, algo infrecuente en las novelas y mucho más en las policíacas o de intriga. Trato de mostrar que las personas no dejan de tener una vida y un futuro cuando cumplen 50 .