En la conversación con Eduardo Antonio Parra, la autora habló acerca de su más reciente novela. En un alto grado de sinceridad, contó que en algún momento se dijo a sí misma: este es el último libro que yo voy a escribir. Claro que quiero verlo publicado, pero si me tengo que morir antes, me daría mu-cho coraje. Pero si ya está publica-do, ya no me importa si me muero .

Creo que capté su humor, su ironía, cierta felicidad en el sentido de que ya no hay nada qué hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? No, porque eso no sale bonito en una grabación, mejor exprésate. Es una especie de tomarse su tiempo y tener lo que se llama asociación libre, va apareciendo absolutamente todo , describió sobre el homenaje a su hermana, aunque ambas tenían personalidad y carácter muy opuesto, éramos una especie de siamesas .

Una gran viajera, de excepcional hospitalidad, buenísima para los idiomas, sumamente bella, así la describió Bárbara. Para mí no hay distanciamiento. Solamente hay la traslación al papel de lo que yo estaba oyendo, es lo que hice ; para quienes conocieron a Patricia fue traerla de regreso.

El estilo particular de Días de tu vida, más que encontrar nuevas formas, trató de no repetirse ese instintivo no creo . No encontró objeción en el editor ni preocupación porque el lector lo encuentre difícil. En cambio, comentó, en su trabajo como colaboradora quincenal en La Jornada, ahí sí yo quiero que a todo lector de ese periódico le pueda interesar mi artículo, ahí sí tengo un esmero por la precisión, la forma. En fin, me sirve mucho de conocimiento de la lengua .

En casa le queda un alterito de libros en proceso, son recopilaciones de ensayos publicados aquí y allá, de cuentos, testimonios, crónicas, de una serie de asuntos, de artículos, con tema y, entonces, esos, si sigo viva, sí pienso dejarlos listos . Sin embargo, ya no hay la tremenda ilusión de verlos publicados.