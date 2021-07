Fabiola Martínez y Roberto Garduño

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su oposición a los métodos violentos para combatir la delincuencia. “Soy pacifista; aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo. Aunque se burlen, voy a seguir diciendo ‘abrazos, no balazos’”.

A pregunta expresa sobre la situación en Aguililla, Michoacán, pidió a la población no dejarse manipular ni engancharse por dos o tres grupos delictivos que buscan utilizar a la gente y apoderarse de territorios.

Dijo que por ahora no irá a Aguililla para evitar confrontaciones o hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista, pero dejó en claro que está atento, en favor de un acuerdo. No me estoy chupando el dedo. Por algo soy el Presidente de más edad en la historia de México .

Los adversarios, prosiguió, “quisieran mancharnos, quisieran poder decir ‘es lo mismo de antes’. No, yo no soy Peña ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del ‘mátalos en caliente’, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos”.

Vivimos asediados, añadió, porque es temporada de canallas, de zopilotes que quisieran que fracasáramos.

Subrayó que su gobierno no quiere la pérdida de vidas humanas ni de los pobladores, tampoco de aquellos que pertenecen a bandas delictivas. No quiero que pierda la vida nadie , dijo.

El llamado del jefe del Ejecutivo fue a toda la región de tierra caliente en Michoacán, a campesinos, productores, comerciantes y religiosos, a fin de ayudar a conseguir la paz y que no se tome el camino de la violencia, “se los pide el Presidente de México –expresó–, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo”.