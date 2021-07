Al señalarle que el Ejecutivo federal no lo mencionó entre los políticos progresistas que podrían sustituirlo el próximo sexenio, el senador Monreal respondió que no se siente agraviado ni relegado.

Él tiene derecho de referirse a sus colaboradores de manera amplia, tiene su derecho de señalar y no me ofendo por eso. El que no me mencione me parece que es una actitud de respeto al Poder Legislativo, que es un poder independiente .

Monreal resaltó que está tranquilo, porque el Presidente es un demócrata y eso le da la garantía de participar con piso parejo . Insistió en que ahora “es muy precipitado “ pensar en la sucesión de López Obrador, pero en su momento histórico estará “puntual a la cita’’.