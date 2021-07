Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de julio de 2021, p. 10

La revocación de mandato sinceramente no me preocupa mucho, porque yo le tengo mucha fe al pueblo de México y siempre me han ayudado, me han apoyado, me han respaldado. Estoy más preocupado por la ciencia y la naturaleza, por mi estado de salud, por todo lo que podemos padecer los seres humanos, todo lo que no esté en nuestro control , admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario ocupó un espacio de su conferencia de prensa para informar que está concluyendo una obra que tiene cuatro capítulos, y “si llego a finales de septiembre del ’24 quiero –y eso es lo que planteo en el libro– haber contribuido a lograr un México más justo, más igualitario, más fraterno, pacífico y además con mucho prestigio en el concierto de las naciones, pero ahí describo lo que estoy pensando hacia adelante”.

El tabasqueño anunció, que junto a los gobiernos estatales, considera otorgar pensiones a 6 millones de discapacitados mayores de 18 y hasta 64 años. Su administración erogará la mitad y aquéllos, la otra.