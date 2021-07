Yo no he sido sentenciado; hasta hoy la fiscalía no ha podido demostrar la existencia de esa banda , afirmó Vallarta, quien fue detenido junto con Florence Cassez, el 8 de diciembre de 2005. Explicó que en el nuevo careo con Loret –acusado de orquestar el montaje donde se escenificó para la televisión su detención– comparecerán además el entonces coordinador de información de Televisa, Juan Manuel Magaña, y su ex colaboradora Laura Barranco.