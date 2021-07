E

l Departamento de Defensa de Estados Unidos canceló a la compañía Microsoft el contrato de computación en la nube JEDI, con valor de 10 mil millones de dólares, y buscará ofertas de otros proveedores. Este tipo de problemas ocurren todos los días en el mundo corporativo, aunque no de esa cuantía. El presidente Biden no será señalado como comunista o émulo de Nicolás Maduro. ¿Por qué es tan difícil admitir que el gobierno mexicano tiene derecho a legislar en materia de electricidad porque le conviene que prospere la Comisión Federal de Electricidad, aunque eso implique que ganen menos dinero compañías privadas como Iberdrola?

Frontera cerrada

El tránsito terrestre de los mexicanos de la frontera hacia Estados Unidos está cerrado desde hace más de un año, pero sólo para los que no tienen recursos económicos. Es decir, personas que no cuentan con dinero para hacer un largo rodeo en avión. Viajar, por ejemplo, de Tijuana a la Ciudad de México y luego tomar otro vuelo hacia algún destino de California. Antes de que fuera cerrada la línea divisoria, era tan fácil como cruzar a pie o en automóvil. El presidente López Obrador se reunió con un grupo de senadores de Estados Unidos y les solicitó su colaboración para que las cosas vuelvan a la situación que guardaban antes de la pandemia. Estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard. Pedimos apoyo a los senadores respecto a que si no van a levantar las restricciones en todas la frontera, porque consideran que por razones sanitarias no se puede hacer al mismo tiempo, que nos ayuden para que se revise qué se entiende por activad esencial y no esencial . Agregó que ya no hay razón para mantener clausurada la línea divisoria entre Tijuana y San Diego, pues ambos territorios tienen el mismo nivel de vacunación. Un dato: los ciudadanos estadunidenses no tienen ninguna restricción.

Resurge Cannes