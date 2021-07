Ringo Starr cumple 81 años y sigue activo

ingo Starr, toda una leyenda en el mundo de la música y en el mundo social, baterista de The Beatles, poseedor de una gran popularidad en los tiempos de la beatlemanía, cumple 81 años. Con el cuarteto, su aporte musical fue enorme, aunque en el terreno de la composición su contribución fue mínima, pero muy brillante.

Se le conoce como coautor de las canciones What goes on (aparece en el álbum Rubber Soul, 1965) y Flying (una canción instrumental compuesta por los cuatro músicos de Liverpool y está en el álbum Magical Mystery Tour, 1967). De su autoría en la fulgurante y maravillosa carrera de los Fab Four podemos encontrar sólo dos canciones: Don’t pass me by (lanzada en el ya conocido como White Album, 1968) y la esplendente, regocijante, Octopus’s garden (lanzada en el último álbum que grabó el cuarteto, Abbey Road, 1969).

En la grabación de éste, la mítica banda ya tenía problemas, entre egos elevados al máximo y celos profesionales de John y Paul, Harrison había abandonado la banda en las sesiones de Get Back (después sería rebautizado como Let it be) a principios de 1969. Ringo ya había hecho su propio berrinche, dejando a la banda en 1968, en la grabación del White Album. Ahora cumple 81 años, edad que no representa, pues realmente se ve joven para su edad. Sigue activo, junto con Paul, los únicos Beatles vivos.

El baterista Beatle y su expresión de siempre: paz y amor, con una pequeña ayuda de los amigos.

Arturo García Alcocer

Piden al Estado detener la espiral de violencia en los Altos de Chiapas

¿Cuántas veces hay que gritar: ¡el lobo!, para que el Estado detenga la espiral de violencia que crece en los Altos de Chiapas? Esa violencia incontrolada se adueñó ya de Pantelhó y de Santa Martha, Chenalhó.

El 5 de julio fue ejecutado Simón Pedro Pérez López en el mercado de Simojovel. Una moto, un sicario y una bala con su nombre. Apenas en 2020 había presidido la organización civil Las Abejas de Acteal, hostigada, agredida y dividida antes y después de la masacre de 1997. Simón Pedro vivía amenazado, al igual que su padre, en la comunidad Israelitas en Pantelhó, municipio tzotzil cuyos accesos son controlados por un grupo criminal. Mientras tanto, en Aldama los tiroteos y bombazos desde Chanalhó son diarios. Esto no obedece a diferencias políticas o religiosas, ni siquiera a verdaderas disputas de tierras. Estamos ante criminales organizados, impunes y tolerados. La podredumbre se extiende a Chilón, Chalchihuitán, Chamula y San Cristóbal de Las Casas.

Ante la inacción de las policías y la ineficacia de la Guardia Nacional, se vuelven muy peligrosas la resistencia pacífica y la defensa de derechos y territorios. Urge desmantelar a los criminales (sean paramilitares, sicarios o traficantes de drogas y personas) que ya gobiernan de hecho varios municipios de Los Altos.

Suplemento Ojarasca: Hermann Bellinghausen, Gloria Muñoz Ramírez y Ramón Vera-Herrera

Acusa de fraude a banco Santander

El 15 de junio, a las 10.32 de la mañana, fui sorprendida por una llamada del número 55-5169-4300, de banco Santander, para informarme que intentaban comprar una laptop en Mercado Libre, cargándola a mi cuenta. Como vi que sí era el teléfono de la línea preferente del banco les dije que yo no había hecho esa compra.