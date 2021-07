Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de julio de 2021, p. 25

Chilpancingo, Gro., El director del Diario de la Tarde, Julio Zubillaga, exigió una investigación a fondo acerca del allanamiento a su domicilio que policías estatales realizaron el sábado pasado en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero.

En un comunicado, la organización Periodistas Unidos de Iguala Amenazados, Perseguidos y Desplazados demandó protección para su compañero.

Zubillaga desmintió las declaraciones que hicieron el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, de que los agentes venían persiguiendo a un supuesto delincuente que se les había escapado de un hotel localizado a la entrada (del poblado) de El Tomatal, que está distante a unos tres kilómetros de la vivienda que allanaron .

Recordó que el propio coordinador de la policía estatal, de apellido Mercado, me llamó para decirme que no me preocupara, que sí habían sido elementos de esa corporación los que habían ingresado a mi domicilio .

Demanda investigación