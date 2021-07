Onoda de Arthur Harari, que participa en la sección Certain Regard; Le Genou D’Ahed dirigida por Nadav Lapid en competencia oficial; La Fracture de Catherine Corsini, también en competencia; o JFK Revisited: Through the Looking Glass del realizador Oliver Stone; entre varias otras, se podrán ver en la Ciudad de México.

Otras urbes que acogerán al Marché du film son Pekín, Seúl, Tokyo y Melbourne. Todas ellas elegidas por el tamaño de su industria cinematográfica y por ser consideradas puntos estratégicos importantes en sus respectivas regiones.

Yo creo que este tipo de actividades un poco híbridas, de acercar estos grandes festivales a tu ciudad son cosas que van a ir quedando. Y además le abre un espacio a otras personas de la industria, a los más jóvenes, a los que están iniciando, a los que no podían viajar; te da la oportunidad de vivir un poco de esa experiencia a un costo muy razonable , detalló De la Vega.

El Marché du film (mercado del cine), es como su nombre lo indica, un espacio para hacer y proponer negocios, por eso los interesados en adquirir una acreditación tendrán la posibilidad de establecer contacto con agentes de venta y productores que se encuentran en el Festival de Cannes. Las acreditaciones se pueden adquirir en marchedufilm.com/accreditation