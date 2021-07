Ambriz, ex timonel de Puebla, San Luis, Chivas, América, Querétaro, Necaxa y León, recitó una larga lista de técnicos que influyeron en su formación, como Memo Vázquez padre, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente y varios otros más, con especial mención para Aguirre. A ellos les dedicó palabras de gratitud, pero ahora, lo importante es ser yo mismo. Voy con mucha ilusión y seguro de triunfar , puntualizó.

Por el dinero no se preocupa, pues cuando muestras tu trabajo, solito tiene que aparecer. Hoy agradezco al Huesca, este es el equipo y el objetivo es lograr el ascenso, después se pueden abrir más puertas , incluso, no descartó en un futuro dirigir al Tri, que de momento está en muy buenas manos , señaló.

Revela que su nuevo directivo José Antonio Martín le dijo: Yo sé que no puedo competir con los equipos mexicanos que pagan muy bien, pero tú tienes un sueño y yo te lo pongo en la mesa , otras palabras más bastaron para adivinar la franqueza de ambas partes. El trato se cerró en un abrir y cerrar de ojos, con la complacencia de su representante Eduardo Hernández.

El gusanito de volver a la península ibérica lo acompañó durante 12 años, desde que regresé de esa aventura con mi compadre Javier Aguirre. De jugador quise ir, pero no pude. Después, de la mano de Javier se me presentó la oportunidad de apoyarlo como auxiliar en Osasuna y Atlético de Madrid . Reveló saber que fue recomendado por ex jugadores de esos equipos, así como por el propio Aguirre y Míchel.

Por el momento descartó tener en mente llevar a jugadores mexicanos a su nuevo club, aclaró que no ha hablado con nadie ni ha mencionado nombres; no obstante, se alegró de que también parte al viejo continente José Juan Macías, atacante al que dirigió en León. Me da mucho gusto que vaya al Getafe. Lo conozco tanto en el aspecto humano como en el futbolístico. Va con enormes ganas de triunfar y lo hará porque tiene una cabeza muy fuerte .