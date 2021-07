Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 7 de julio de 2021

El libro Mucha madre conjunta a escritoras e ilustradoras en la conversación vigente sobre de qué manera somos madres y feministas , quienes exploran cómo su discurso trasforma las condiciones socio-políticas para hacer posibles nuevas prácticas de la maternidad , sostiene Andrea Fuentes, coordinadora del texto que será presentado hoy.

La editora explica en entrevista que el eje del texto coeditado por Almadía y la Universidad Autónoma de Nuevo León es una subversión en el sentido de transformar la práctica de las maternidades, no sólo como un anecdotario de experiencias físicas, sino en el nivel de la discusión de sus concepciones .

Añade que “en teoría hemos avanzado muchísimo en los procesos feministas y en la transformación de nuestras normas hegemónicas sociales, pero en realidad las prácticas maternas anidan y aterrizan un montón de conceptos estereotipados sobre cómo y qué debe de hacerse y qué es lo bueno y lo malo. Yo le llamo ‘falsa oposición entre el lado luminoso y el lado oscuro de las maternidades’”.

Fuentes relata que en la pandemia de Covid-19 nuestros “padres y madres entraron en un momento en que necesitaron muchos otros cuidados. Nos dimos cuenta de cómo le hacemos para trasformar las relaciones de afecto que tenemos y eso está absolutamente vinculado con cómo se es madre.

La ruptura del mandato empieza por enunciar, no como un anecdotario de dramas, que hay momentos terribles, irascibles, dolorosos, con mucho miedo y temor, que la fortaleza no debe estar construida a partir de una inflexibilidad de una mujer que nunca se dobla, no sufre y siempre es fuerte.