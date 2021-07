Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de julio de 2021, p. 28

La incidencia de delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyó 45 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que desde hace dos meses las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero salieron de la lista de los 15 municipios más violentos del país.

Al presentar el reporte mensual de seguridad ciudadana, aclaró que dicha reducción es independiente de lo que vivimos con la pandemia. No se podría explicar esta reducción de homicidio doloso, robo de vehículo con violencia y sin violencia; a transeúnte, a casa habitación, si no fuera por el trabajo que se ha venido desempeñando desde que entramos al gobierno , expresó.

En el acto realizado en el Museo de la Ciudad de México, insistió en que se ha logrado una disminución importante en la incidencia del homicidio doloso, con un promedio diario en junio de 2.8 en cuanto a carpetas de investigación y una reducción de 37 por ciento en el número de víctimas.

Ya no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México dentro de los 15 municipios más peligrosos del país; cuando llegamos, Iztapalapa y Gustavo A. Madero eran parte de esa lista hace dos meses, y en prácticamente todos los delitos no solamente no hay crecimiento, sino que en la mayoría hay una disminución , expresó.

Según los datos del gobierno capitalino, el robo de vehículo sin violencia bajó 41 por ciento, con un promedio de 15 casos diarios; mientras los hechos con violencia se redujeron 48 por ciento; en los ilícitos con mayor disminución se encuentran robo a bordo del Metrobús, con 73 por ciento; en microbús, con 70 por ciento, y a negocio, 55 por ciento.