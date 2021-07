De América Latina, me duele porque son hermanos nuestros, pero tu pregunta amerita una respuesta así, México ocupa el sexto lugar, sexto lugar. En América Latina: primero Perú, Brasil, segundo; tercero, Colombia; cuarto, Argentina; quinto, Paraguay, y sexto, México.

–No, las cifras de mi gobierno son estas: desgraciadamente, porque en estos temas no es recomendable la comparación por cuestiones humanitarias, primer lugar esta la población de Perú, estos son los casos confirmados, 192 mil decesos por Covid-19, esto es lo que debe tomarse en cuenta; por millón de habitantes, 5 mil 926 fallecidos ¿sí? Hungría, lo mismo.

Al preguntarle si acepta su responsabilidad por los 230 mil fallecimientos a la fecha, replicó: cómo no voy a aceptar mi responsabilidad, soy Presidente de México .

–Eso no cambia las cifras enormes de muertos aquí en México, señor Presidente –se le insistió.

–Ah, no, no, no, ¿por qué?, porque en la República tenemos 126 millones de habitantes.

–¿Usted lo que me quiere decir es que se ha manejado bien el asunto de la pandemia?

-Sí, claro que sí, y yo te diría que mejor que en otras partes.

–¡Bueno, es posible!, pero usted les dijo a los mexicanos, por citar un ejemplo, que fueran a restaurantes y fondas 11 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, se le cuestionó.

–Eso baja el nivel del debate.

–Señor Presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio- se le dijo.

–Porque yo tengo una convicción y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo…

–Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad con tantos muertos por Covid ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? No se puede señor Presidente, no se puede.

–Es que no coincido contigo. Respeto lo que dices, no lo comparto y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. No hay ningún problema, porque tenemos nuestra conciencia tranquila, replicó Andrés Manuel López Obrador.