En 57.8 por ciento de los casos de ciberacoso no se identificó a los perpetradores, en 24.5 por ciento se logró detectar sólo a personas conocidas, mientras que en 17.8 por ciento se identificó tanto a conocidas como a desconocidas.

Cuando se logró reconocer al menos a un acosador, se identificó a personas con las cuales no existía una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o sólo de vista (19.3 por ciento); personas cercanas o en quien se pudiera confiar, tales como amigos o amigas (12.6 por ciento); compañeros(as) de clase o trabajo (9.7 por ciento); ex novio (a) o ex pareja (6.4 por ciento) y, finalmente, familiares (4.6 por ciento).

Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Colima, seguido de Tabasco y Tlaxcala, con 27.4, 26.9 y 26.4 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, las entidades con la menor incidencia fueron Ciudad de México, con 16.2 por ciento; Tamaulipas, 17.8 por ciento; y Coahuila, 17.8 por ciento.

Tanto hombres como mujeres que vivieron alguna situación de ciberacoso en los últimos 12 meses utilizaron Internet en promedio más de una hora adicional en relación con aquellos que no lo experimentaron.

Del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2020 se levantó el Mociba, cuyo objetivo fue generar información estadística para conocer la prevalencia de este problema entre las personas de 12 años y más (usuarias de Internet en cualquier dispositivo), el tipo de situación de ciberacoso vivido y su caracterización.