–Antes sí, muy pocas, no se registraban. Ahora hay más denuncias y además estamos reconociendo que ha habido incremento, pero debe tomarse en cuenta que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores.

Por ese motivo fue detenido el ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, puntualizó.

En materia de seguridad lo que heredó el gobierno federal fue un fruto podrido de las pasadas administraciones, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que a diferencia de los sexenios donde se toleró a grupos de la delincuencia, ahora no hay impunidad.

Recalcó que no se mantiene en una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas .

Al hablar durante distintos momentos del tema de seguridad, consideró que los opositores no cuentan con elementos para presentar alguna denuncia ante la OEA bajo el argumento de una intervención de grupos de la delincuencia en las pasadas elecciones, ya que de las más de 160 mil casillas proyectadas para los comicios, únicamente faltaron por instalarse 30, a la vez que insistió que su gobierno aplica otro método para garantizar la paz.

–¿Y es efectivo el método? –se le inquirió.

–Sí. Va a llevar más tiempo. Siempre hablábamos nosotros de que había que atender las causas y que la paz era fruto de la justicia.

Como ejemplo de la eliminación de la impunidad, expuso el caso de Cárdenas Palomino, quien era el segundo de (Genaro) García Luna y pues tenía una investigación abierta en la fiscalía, y se le detuvo porque ya no hay impunidad, y eso ayuda mucho. Por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco .

También, explicó que tras el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, hay 20 detenidos, incluido el jefe de la banda responsable.