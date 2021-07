Felicita a Alonso Urrutia por texto sobre consultas populares

or sus contribuciones destacadas, no por su imagen mediática, llama la atención el nombre del reportero Alonso Urrutia, y no es el único en nuestro diario La Jornada.

Quiero felicitarlo por su trayectoria y, en especial, por su contribución, que en relación al rezago en México dentro de la comunidad latinoamericana, de las consultas populares, nos lo recuerda el reportero con su puntual investigación. El de las consultas del sur es un hecho que se pierde por las campañas de odio de poderosos grupos de interés.

En efecto, sobresale Chile, cuyo dictador Pinochet, acusado por crímenes de lesa humanidad, las llevó a cabo, ¿por qué México no se debería estrenar en la democracia directa?

Si los ex presidentes dejaron un país maravilloso, rico, sin depredación y venta del territorio a las mineras, justo, como lo decían cada hora y cada día ad nauseum.

Cuál es el temor? Bueno, era una felicitación, pero mi único vicio es La Jornada a las 6 de la mañana de cada día.

Noel Reyes

Aún hay tiempo para rescatar a Morena

El triunfo de Morena (contundente, arrollador e inobjetable) se celebró en el Auditorio Nacional, pero se observó la ausencia de dos grandes protagonistas: la del gran líder y fundador del partido y la de la insurgencia ciudadana que se volcó a las urnas el 1º de julio de 2018 (muestra simbólica de los más de 30 millones de votantes).

La partidocracia, su cúpula y algunos falsos liderazgos, integrados en corrientes (desde luego con las excepciones de compañeros de izquierda comprometidos socialmente y convencidos de la 4T y cambio de régimen), han sido arrastrados en pleitos internos, inútiles, persistentes e interminables, que tienen al borde del colapso al partido.

La convocatoria e invitación al festejo se operó con secrecía, sigilo y hermetismo (lista escrupulosamente seleccionada). En dicho acto salieron a relucir los desencuentros, dimes y diretes de estos grupos: unos demandando la renuncia del presidente nacional y, otros, o ambos, decantándose temprano y riesgosamente por la candidatura, al grito de: ¡presidenta, presidenta!

Para los políticos profesionales (los que viven y se mantienen del presupuesto público, llámese salario o dietas) no está en su pensamiento ni reconocimiento el trabajo diario que realizan los militantes y simpatizantes de Morena en la defensa del ejercicio de gobierno y sus políticas públicas del régimen, además de los malabares para entender y explicar los desaciertos (que son muchos) de la cúpula y los liderazgos del partido que han tomado decisiones y acciones que se resumen en una pérdida de tiempo valioso, para hacer del partido la herramienta fundamental que asegure el triunfo en 2024.

¡Es el proyecto y su continuidad lo que importa, no los intereses personales o de grupo! Estamos a tiempo de rescatar al partido.

Colectivo Morena Chilangos

Pide un plan integral frente a la pandemia

A pesar de saber que viviríamos un largo periodo en pandemia, gran parte de la población rechazó esa idea. Ante el gran número de fallecidos, todos los esfuerzos de los gobiernos se dedicaron a combatir la enfermedad, lo que produjo ganancias para la industria farmacéutica y los grandes corporativos digitales.