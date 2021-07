De La Redacción

Martes 6 de julio de 2021, p. 22

Humberto Ortega, ex comandante y fundador del Ejército Popular Sandinista y hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió ayer liberar a los cinco precandidatos presidenciales opositores detenidos por el gobierno mediante un indulto o una amnistía , al asegurar que estas privaciones a la libertad todavía están en proceso de enjuiciamiento, en una entrevista concedida a la cadena CNN.

En lo inmediato, si queremos contribuir a la paz, deben ser puestos en libertad por conducto de una medida política que la tiene en sus manos el presidente , aseveró, y agregó que “esto ayudaría a generar condiciones para que la comunidad internacional pueda ver que se está avanzando en la dirección correcta.

Añadió que los detenidos, no son terroristas ni traidores a la patria , tal como los calificó el mandatario. Estoy claro que quienes están detenidos no han atentado contra la estabilidad del país; simplemente son opositores que tienen su punto de vista, como yo lo tengo , afirmó el ex comandante.

Según la página web Infobae, los hermanos pasaron de compartir armas a enfrentarse públicamente. Humberto fue jefe del ejército de Nicaragua hasta 1994 y hace cinco años se volvió crítico de su hermano por perpetuarse en el poder.

A unos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, el gobierno sandinista comenzó una persecución y detuvo a 21 líderes opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, así como a activistas, críticos, empresarios y ex compañeros de armas del presidente Ortega, acusados de recibir financiamiento extranjero, entre otros cargos.