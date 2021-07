E. Gómez y P. Gutiérrez

Corresponsal y La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 6 de julio de 2021, p. 26

Familias de niños enfermos de cáncer se manifestaron en el puerto de Veracruz y en la ciudad de Puebla para exigir medicamentos e insumos. En el puerto jarocho, los inconformes bloquearon los accesos a la terminal marítima, y en la capital poblana protestaron en el Parque de la Niñez, aledaño al Hospital para el Niño Poblano.

Este lunes, en su sexto día de movilizaciones, parientes de menores veracruzanos que padecen cáncer marcharon del hospital infantil porteño, donde mantienen un plantón desde la semana pasada, hacia el centro histórico, y de ahí fueron a cerrar las instalaciones navales para reprochar el desabasto de medicinas.