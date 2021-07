Martín Hernández Alcántara

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 6 de julio de 2021, p. 25

Puebla, Pue., El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta rechazó el dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que atribuyó a una causa natural el origen del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla.

En conferencia de prensa, el mandatario no descartó que la oquedad se deba a la sobrexplotación de mantos freáticos. Asimismo, reprochó a la Conagua otorgar permisos a industrias que operan en la región y tolere a aquellas que trabajan sin su anuencia.

La Conagua dio a conocer el domingo su opinión sobre el hundimiento y aseguró que no tiene relación con la actividad de industrias. El organismo agregó que no hay sobrexplotación de agua en la región y que esa no es la causa del accidente geológico.

En respuesta, el Ejecutivo estatal aseguró este lunes que personal de la Conagua apenas realizó inspecciones oculares en los campos de cultivo de la comunidad Santa María Zacatepec cuando se descubrió el socavón y sus funcionarios no han regresado al área.