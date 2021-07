En palabras del propio caricaturista, “un cartón es como un pequeño escenario, como un teatrito de carpa, como un guiñol político en el que uno pone a los personajes a pelearse o a hacer tontería y media. El cartón político es un medio muy eficaz para decir cosas. En primer lugar, es muy llamativo, es divertido por el humor, y sirve eficazmente también para explicar muchas cosas, políticamente hablando.

“Es un medio que hoy día, afortunadamente, no es tan perseguido como lo fue, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz. En la actualidad, nuestros gobernantes son muy arrogantes y pues, como están doctorados en universidades extranjeras y se sienten por encima de las nubes, no creo que se sientan ofendidos con nuestros cartones, ni van a perseguir a un simple caricaturista. Hasta el momento no nos han tratado de censurar, porque al final, ellos no nos toman en serio.

“Pero la gente de a pie, común y corriente, sí nos toma en serio. La gente que compra una revista como El Chamuco o que lee el periódico, sí nos toma en cuenta y sí le gusta el trabajo que hacemos. Eso es lo importante.”

En otro momento, la imagen y voz de Helguera en charla pública: Yo no tengo reparo alguno en decir que soy simpatizante del gobierno de López Obrador. A cada rato me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. ¿Por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Cuando la cagan, si los critico. Pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida.

Antonio Helguera, dijo Barajas, era un excelente analista político y dibujante, un hombre de compromiso y de ideas muy claras, que buscó el cambio en el país .

El programa Homenaje a Antonio Helguera (1965-2021) se encuentra en línea en la cuenta de YouTube de Canal 22.