a superficie cultivable de México suma unos 22 millones de hectáreas en dos ciclos (primavera-verano y otoño-invierno). Es de los países del mundo con mayor infraestructura hidráulica para irrigar grandes campos de cultivo. Sin embargo, alrededor de 70 por ciento de los productores dependen básicamente de la temporada de lluvia para sembrar fundamentalmente productos destinados al autoabastecimiento. El país cuenta también con un hato ganadero importante: unos 33 millones de cabezas de bovino, más otros millones de porcino, caballar y caprino.

Esa superficie y la riqueza ganadera fueron afectadas severamente hace 10 años por la peor sequía en siete décadas. Duró hasta los cinco primeros meses de 2012 y ocasionó problemas de abasto de los alimentos básicos que consume la población. La ausencia de lluvia cubrió a 19 de los 32 estados. Zacatecas, no las tuvo en 20 meses; Durango, en 19; Coahuila, en 18; Nuevo León, en 16 y, en Chihuahua, 14. También faltó en San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas. Las diversas obras para almacenar el agua para el agro y las poblaciones estuvieron entre 30 y 40 por ciento de su capacidad.

Se perdió 80 por ciento de la producción de frijol y la mitad de la de maíz y trigo. También murieron más de 600 mil cabezas de ganado bovino, caballar y caprino por la falta de pastizales. De toda la superficie cultivada ese año, sólo una parte muy reducida de sus propietarios pudo resarcir daños al tener un seguro contra la sequía. Y aunque figuramos entre los mayores productores de maíz a nivel mundial, para cubrir la demanda nacional se importan más de 17 millones de toneladas, en especial de Estados Unidos.

Ese 2011 muchos poblados rurales de Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León no tuvieron agua para las necesidades básicas de sus habitantes. Se la llevaron en camiones-cisternas. También despensas con alimentos. En Chihuahua, más de un millón de personas, cuya economía depende del sector agropecuario, resultaron afectadas. Y unas 330 mil –100 mil de ellas indígenas– necesitaron un programa emergente de ayuda alimentaria para prevenir la hambruna. En una televisora se aseguró que 50 tarahumaras se habían suicidado por hambre tirándose por un barranco. Pero no fue cierto. No fueron suficientes los miles de millones de pesos que el gobierno destinó para enfrentar los problemas.