En circunstancias similares está Luis Fernando Reyes, también hijo de comerciantes ambulantes, quien conoce la experiencia de dedicarle todo el día a atender un puesto, pero también está tomando un curso de panadería y no ha abandonado su proyecto de estudiar sicología educativa.

Mediante un equipo multidisciplinario, compuesto por pedagogas, educadoras y trabajadoras sociales, brindan pláticas y talleres a los menores de edad y a sus familias, a propósito de temas como el consumo de sustancias sicoactivas, las adicciones o la prevención del embarazo adolescente, además de incentivarlos a continuar con su formación escolar y personal. Cuando a estos niños, adolescentes y jóvenes no se les motiva de alguna forma, apunta Medina, simplemente no ven alternativas de vida diferentes y continúan los patrones de violencia y conductas de riesgo. Estar integrados a Ednica les da esta visión de que hay una vida distinta que sus abuelas o madres no tuvieron. Les mostramos la posibilidad de un cambio .

Para Bertha Bocanegra, directora de procesos educativos y ejercicio de derechos humanos de Ednica, esta falta de oportunidad que históricamente ha afectado a los niños y niñas que viven o trabajan en las calles es resultado del desinterés por parte del gobierno para diseñar planes y políticas públicas que resuelvan de raíz las carencias de este sector poblacional.