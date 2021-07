Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 5 de julio de 2021, p. 10

Washington. Estados Unidos conmemoró ayer el 245 aniversario del Día de la Independencia, celebrando la victoria frente al Covid-19 pese a que la administración de Joe Biden incumplió su objetivo de inmunizar a 70 por ciento de los adultos.

Biden advirtió ayer que el Covid-19 aún debe ser derrotado , a pesar de que Estados Unidos ha hecho un gran progreso en la lucha contra la pandemia.

Hemos logrado tener una ventaja contra este virus , apuntó el mandatario estadunidense a una multitud de invitados que le aplaudían en los jardines de la Casa Blanca. No me malinterpreten: el Covid-19 aún no ha sido derrotado. Todos sabemos que han surgido poderosas variantes, como la delta , aseguró.

Lo más patriótico que pueden hacer es vacunarse , afirmó Biden, quien esperaba convertir el 4 de julio en una celebración no sólo de la independencia de la nación, sino también de conseguir el objetivo de que 7 de 10 adultos estén al menos parcialmente inmunizados contra el coronavirus antes de la festividad.

No lo logró. Hasta el viernes, alrededor de 67 por ciento de los estadunidenses mayores de 18 años habían recibido al menos una dosis de una vacuna, según un rastreador del periódico New York Times. Casi 60 por ciento de todos los adultos estaban completamente inoculados, mientras la variante delta altamente contagiosa crea puntos calientes, particularmente en estados con bajas tasas de inmunización, como Misuri, Arkansas y Utah.

El déficit no ha empañado las perspectivas de la Casa Blanca. Tras erigirse en el país con mayor número de muertes en términos absolutos, con más de 600 mil, Estados Unidos paso a ser un modelo en el control de la pandemia.

En efecto, las hospitalizaciones y decesos por Covid-19 bajaron 90 por ciento desde enero y consiguió reabrir en buena medida su actividad económica. A pesar de la propagación de la nueva variante, los informes de nuevos casos en todo el país se han mantenido estables en 12 mil por día, el nivel más bajo desde que las pruebas estuvieron ampliamente disponibles en la nación norteamericana.

El mandatario y su esposa, Jill Biden, realizaron el festejo del Día de la Independencia en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde recibieron a alrededor de mil militares y trabajadores esenciales.