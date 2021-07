D

os tropezones registró la semana futbolística, y no precisamente en la cancha. Uno lo protagonizó el titular de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien terminó diciendo que no quiso decir lo que dijo acerca de que los castigos por el considerado grito homofóbico, impuestos por la FIFA, se aplicarían en la selección femenil de Mónica Vergara. Al directivo le cayó encima una fenomenal avalancha de críticas.

De Luisa sumó otra joya a aquella declaración de que a la selección mexicana entrarán todos los naturalizados que tengan calidad. Esta vez se le ocurrió anunciar que el castigo por el grito emitido en el torneo Preolímpico de Guadalajara se saldaría en presentaciones del representativo femenil... Perdió el norte, engolosinados como están con el equipo varonil, tan productivo a lo largo y ancho del territorio estadunidense.

Es decir, el castigo por un grito reprobable se pensó en reparar con un acto todavía más ruin. Las mujeres merecen público y aplausos por la entrega con que juegan al futbol. Es más, la Liga Mx debería determinar que los partidos de ellas tengan como escenario los estadios. Si de verdad quieren equidad, que dejen de ponerlas a jugar en Colomos, en Coapa, en Metepec… Las futbolistas se encargarán de demostrar que su liga también puede ser lucrativa.

Hasta la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados alzó la voz, no faltaron los del movimiento LGBT, quienes consideran que la Federación tiene doble moral porque quiere apagar el Eh... puto superponiendo el argumento que más le interesa: el de no sufrir castigos que le representen pérdidas económicas… A Mónica Vergara, quien ha tenido un triste arranque, no se le ocurrió otra cosa, sino respaldar a De Luisa.