La ex veterana militar Brittany Ramos DeBarros comenta esta semana que la única manera que logró aguantar el 4 de Julio “es… porque estoy trabajando con veteranos militares y la gente más impactada por las guerras… llevando la causa a las calles y a los pasillos del Congreso para frenar el uso del patriotismo ciego como justificación de guerras”, declara la directora de la organización About Face: Veterans Against the War.

Frederick Douglass, el gran abolicionista, ex esclavo afroestadunidense y editor del extraordinario periódico North Star, declaró en su famoso discurso sobre el 4 de Julio en 1852: “¿Qué comparto yo, o los que represento, con la independencia nacional de ustedes? ¿Aquellos grandes principios de libertad política y de justicia natural, encarnados en esa Declaración de Independencia, nos incluyen? Este 4 de Julio es de ustedes, no mío…. No dudo en declarar, con toda mi alma, que el carácter y la conducta de esta nación nunca me ha parecido más oscura que en este 4 de Julio… Estados Unidos es falso al pasado, falso al presente, y solemnemente se ata para ser falso al futuro… Por barbarismo repugnante e hipocresía sin vergüenza, Estados Unidos reina sin rival”. (https://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h2927t.html).

Para Langston Hughes en su poema de 1955 Let America be America again: “Soy el pobre blanco, engañado y apartado / Soy el negro aguantando las cicatrices de la esclavitud / Soy el hombre rojo expulsado de la tierra / Soy el inmigrante agarrado de la esperanza que busco… Pero soy el que soñó nuestro sueño básico… ¿Quién dijo eso de libertad… ¿Los millones que viven de asistencia (pública) hoy / los millones baleados cuando estamos de huelga? ¿Los millones que no tenemos nada en pago? Por todos los sueños que hemos soñado / Y todas las canciones que hemos cantado / Y todas las esperanzas que hemos guardado / Y todas las banderas que hemos colgado / Los millones que tenemos nada en salario / Excepto el sueño que casi esta muerto hoy… O, que America sea America otra vez / Tierra que nunca ha existido aún / Y aún tienen que ser, tierra en que todos estén libres…”. (https://poets.org/poem/let-america-be-america-again).

El 4 de Julio está aún en disputa en Estados Unidos, como la ha sido desde sus orígenes.

